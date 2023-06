Imago

Peter Sloterdijk: "Nur völlige Ignoranz macht souverän – mit fortgehender Einsicht in die Verwicklung der Dinge schreitet der Souveränitätsabbau voran."

Peter Sloterdijk, einer der profiliertesten Philosophen der Gegenwart, wird beim HORIZONT Kongress eine Keynote halten. Titel: "Corona, Krieg, Inflation, Bankenbeben – Ein Philosoph redet Klartext". Vorab spricht er im HORIZONT-Interview über weltweite Brandstiftung, verwirrendes Reisen, linken Konservatismus und kontrafaktische Flugzeuge.

Herr Sloterdijk, Ukrainekrieg, Chinas Expansion, Inflation, Migration und über allem der Klimawandel. Bekommen Sie für sich die Komplexität der Krisen noch in den Griff?

Wissen Sie, das In-den-Griff-Bekommen ist mehr eine Sache der Praktiker, nicht der Philosophen, in deren Metier ein Hauch von vita contemplativa überlebt. Komplexität ist ja ein Grenzbegriff – er deutet auf das chaotische Ganze, das in keinen Begriff passt. Man muss sie, wie der große Luhmann dozierte, auf ein handliches Format reduzieren, um sie irgendwie lebbar zu machen. Dabei fällt mir ein Satz ein, den ich in meinem leider noch immer aktuellen Erstlingsbuch "Kritik der zynischen Vernunft" über den spätmodernen Zeitgeist notiert hatte: "In der Gleichgültigkeit gegen alle Probleme liegt die letzte Vorahnung davon, wie es wäre, ihnen gewachsen zu sein." Mir scheint, das trifft weiterhin zu. Nur völlige Ignoranz macht souverän – mit fortgehender Einsicht in die Verwicklung der Dinge schreitet der Souveränitätsabbau voran. Man sollte sich davor hüten, so viel zu verstehen, dass man in der Entmutigung versinkt.





Die multiplen Problemlagen erschweren auch die traditionellen politischen Positionierungen. Was "links", was "rechts" bedeutet, lässt sich weniger klar sagen. Sie selbst haben sich vor einigen Jahren als "linkskonservativ" bezeichnet. Ist das noch aktuell?

Wer der intellektuellen Redlichkeit verpflichtet bleibt, in der noch Nietzsche die erste Tugend denkender Menschen erkannte, muss sich der Totalisierung der parteilichen Vernunft entgegenstellen. Aus den Schicksalen des Marxschen Denkens in der Sowjetunion ist ja vor allem eines zu lernen: Wer die eigene Partei, das eigene Interesse, die eigene Situation über die Wahrheit stellt, sät die Pest. Weil er dies erkannt hatte, nannte der polnische Philosoph Leszek Kolakowski, einer der besten Marxismuskenner des 20. Jahrhunderts, sich selbst gelegentlich einen "konservativen sozialistischen Liberalen" – ich bin nicht sicher, ob ich die drei Termini in der richtigen Reihenfolge wiedergebe, er könnte auch "konservativer liberaler Sozialist" gesagt haben. Ich habe seine Formel vereinfacht und mich "linkskonservativ" genannt. Mir scheint das bis auf weiteres die philosophisch am ehesten akzeptable Auskunft zu sein für jemanden, der sich am alteuropäischen Wahrheitsbegriff orientiert. Für den ist das Diktum bezeichnend: Platon ist mein Freund, doch die größere Freundin ist die Wahrheit. Das heißt unter heutigen Bedingungen: das Proletariat, die Frauen, die People-of-Colour, die sexuellen Minoritäten, die alle sind meine Freunde, aber die Wahrheit bleibt meine beste Freundin. Konservativ ist, wer darauf insistiert, dass bestimmte Dinge nicht vergessen werden dürfen, und links ist, wer zugibt, dass es Neues in der Welt gibt, mit dem man sich befassen muss, um zu sehen, ob Bewahrenswertes dabei ist. Früher hieß es, Reisen bildet, heute würde man besser sagen, Reisen verwirrt. Peter Sloterdijk Über welche Medien informieren Sie sich? Und was ignorieren Sie?

Vorsicht, Sie stellen mir eine Frage, die mich in eine schizophrene Position treibt. Auf den ersten Blick sollte doch evident sein, dass ich ein typischer Mensch der späten Gutenberg-Galaxis bin – ein Druckbuchstabenabhängiger, wie er im Buche steht, und dies, seit ich vierzehn war und zu denken anfing, meistens Buchseiten vor Augen, Fernsehen gab es noch wenig, zuerst in Schwarz-Weiß. Mir ist es nie in den Sinn gekommen, mich "zu informieren" – das wäre ja, als müsste ich mich in die eigene Lage wie in eine neue Materie einarbeiten. Ich bin kein Minister, der ein Ressort übernimmt, von dem er bisher keine Ahnung hatte.



Die Frage, was ich ignoriere, müssten Sie besser meinem inneren Supervisor stellen, nicht mir. Ich bin beim Ignorieren nicht aktiv engagiert, diesbezüglich habe ich kein skin in the game. Naturgemäß entgeht mir das meiste, was in der Welt passiert und gesagt wird, aber ich lasse die Türen bei Tag und Fenster bei Nacht offen. Ein geistreicher Kollege hat vor Jahren bemerkt, man stelle sich das Streben nach Erkenntnis zumeist als eine anstrengende Suche vor; in Wahrheit genügt es oft, den Verkennungsaufwand zu verringern.

In ihrem aktuellen Buch "Die Reue des Prometheus" beschreiben Sie den Klimawandel als Effekt einer weltweiten Brandstiftung, wobei Sie an den Titanen Prometheus als den Überbringer der Feuergabe erinnern. Angesichts der maßlosen Vermehrung der Brandemissionen bereut Prometheus seine menschenfreundliche Geste. Brauchen wir solche Narrative um die Menschen zum Gegensteuern zu bewegen?

Brauchen wir solche Narrative? Nun ja, ich will meinen Privatkrieg gegen das Verbum "brauchen" für einen Augenblick aussetzen. Ich plädiere in meinem neuen Buch für eine kleine Anstrengung der historischen Phantasie – warum nicht auch durch das Weitererzählen des noch nicht ganz vergessenen griechischen Mythos vom Geschenk des Feuers durch den menschenfreundlichen Titanen?



Das Motiv ist leicht zu erklären: Menschen unserer Breitengrade haben den Unterschied zwischen dem Dasein in einer Knappheitswelt und dem in einer Überflusswelt fast vollständig vergessen – ausgenommen jene, denen durch Reisen ins arme Ausland der Unterschied gegenwärtig blieb. Früher hieß es, Reisen bildet, heute würde man besser sagen, Reisen verwirrt. Wer aus der Knappheitszone in die hiesige Überflusszone zurückkehrt, fühlt in der Regel eine tiefe Verlegenheit: Man würde den Menschen dort im Nicht-Komfort gern eine "Entwicklung" ins Komfortable gönnen, doch als Tourist verzichtet man ungern auf die Romantik der Armutspoesie. Historische Phantasie kommt ins Spiel, wenn die Überflussbewohner sich klarmachen sollten, was sie von den Knappheitsmenschen trennt. Der politische Gigantismus, der aus der Ära der Imperien in die Gegenwart herüberreicht, ist eine nach wie vor virulente Pest. Peter Sloterdijk Wie und wann ist die Überflusszone entstanden?

Meine These ist so schlicht wie radikal und unbestreitbar: Der moderne way of life entstand dadurch, dass wir von 1800 an, zuerst in Europa, die Knappheitsschranke aufgehoben haben, die vorzeiten durch ein Natur-Maß vorgegeben war: Man kann ein Holzscheit oder einen Ast nur einmal verbrennen, dann muss man warten, bis das Holz nachwächst. Das Holzwuchstempo gibt das Maß vor – es limitiert die Leistungen der bisherigen Hochkulturen, die sind beeindruckend genug, sie haben aus schmalen Mehrprodukten Ungeheures gemacht.



