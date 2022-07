So digital will DFL-Chefin Donata Hopfen die Bundesliga aufstellen

Mit der Umbenennung Ihres Unternehmens von Burda Community Network zu Brand Community Network im vergangenen Jahr wollten Sie Ihre Größe und Vielfalt betonen. Hat sich der Namenswechsel ausgezahlt? Die Umbenennung war ein zentraler Schritt hin zu einer eigenständigen Vermarktungsorganisation. Wir haben eine Galaxie mit Strahlkraft erschaffen, die über 56 Millionen Menschen erreicht – via Print, Online, Digital-out-of-Home, Social Media und In-Games. Unser Netzwerk wächst täglich. Der Claim ist als Einladung zu verstehen, Teil der Community zu werden.



"For Our Planet" ist eine ganzheitliche Initiative des Burda Verlags und seiner Medien. Hierzu zählen journalistische Inhalte, die Menschen aus verschiedenen Perspektiven in ihrer Lebenswelt erreichen, und ein Verlagsprogramm für Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie kann die Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik gelingen?Das Magazin liefert auf verständliche Art fundiertes Wissen und konkrete Handlungsoptionen, nachhaltiger zu leben. Das Feedback aus dem Markt ist sehr positiv, weshalb es ab September als Stand Alone an den Kiosk gehen wird. Offensichtlich treffen wir einen „Nerv“ bei den Konsumenten. Werbepartner suchen Umfelder wie dieses, um ihre Botschaften glaubwürdig platzieren zu können. Dafür hat „For Our Planet“ einen Vermarktungskodex, der strikt eingehalten wird.