Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: „Unser Team ist gefestigt genug, diese Herausforderung und Aufgabe anzunehmen und zu bewältigen.“

Das Programm des diesjährigen HORIZONT Kongress ist festgezurrt – und verspricht spannende Keynotes und Talks. Mit von der Partie: die Klimaaktivistin Pauline Brünger, der Pro-Sieben-Sat-1-Chef Bert Habets und Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin der deutschen Fußball-Frauen.

Seven One / Benedikt Müller Bert Habets treibt mit Pro Sieben Sat 1 die Pläne einer übergreifenden Streaming-Plattform voran

Timo Förster Engagierte Klimaaktivistin: Pauline Brünger

Habets weiß ziemlich gut, wie man Streamingdienste auf- und ausbaut. Knapp zehn Jahre – von 2008 bis 2017 – fungierte er als CEO von RTL Nederland und führte in den Niederlanden die Plattform Videoland ein, die später zum Vorbild für RTL+ wurde. Gleichzeitig formte er die niederländische RTL-Tochter zu einem Omnichannel-Medien- und Unterhaltungsunternehmen. 2017 stieg er als Nachfolger von Anke Schäferkordt zum Co-CEO der RTL Group auf, von 2018 bis 2019 leitete er den Konzern als CEO allein. Seit November 2022 ist Habets Vorstandsvorsitzender von Pro Sieben Sat 1 Media. In Frankfurt spricht er mit HORIZONT-Herausgeberüber das Thema "Positionierung und Strategie gegenüber den Großen aus den USA".Mit ganz anderen Problemen beschäftigt sich. Die 21-jährige Klimaaktivistin gehörte 2018 zu den ersten Schülerinnen und Schülern, die sich in Köln an den freitäglichen Schulstreiks für das Klima beteiligten. 2020 nahm sie ein Studium (Philosophie, Politik und Wirtschaft) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf auf. Gleichzeitig intensivierte sie ihr Engagement für, wurde zunächst Social-Media-Managerin und im September 2020 Sprecherin der Bewegung. Brünger setzt sich leidenschaftlich für eine 1,5-Grad-Klimapolitik ein. Sie hat "Fridays for Future" in zahlreichen Talkshows und Interviews vertreten und wurde so zu einer der wichtigsten Stimmen der deutschen Klimabewegung.Das liegt nicht zuletzt daran, dass Brünger keine Konfrontation scheut. Beietwa legte sie sich Anfang April mit CSU-Generalsekretär Martin Huber an. Sie kritisierte, dass Bayern beim Ausbau der Windenergie "sehr, sehr weit zurück" liege. Hubers Einwand, dass die meisten Klagen gegen Windkraftanlagen von Naturschutzverbänden stammen, ließ sie nicht gelten: "Das, was Herr Huber hier erzählt, mir ist das persönlich einfach zu billig." Und zum Thema Verbrennermotor: "E-Fuels sind eine Märchenlösung, die die Probleme nicht lösen können." Beim HORIZONT Kongress stellt Brünger eine der großen Fragen der Gegenwart: "Wie können wir dem ,Zeitalter des Menschen‘ nicht nur ausgesetzt sein, sondern es gestalten?"muss eigentlich nicht mehr vorgestellt werden. Spätestens, als die deutsche Frauen-Nationalmannschaft 2022 die Vize-Europameisterschaft holte, gelang es ihr und ihrem Team, Fußball-Deutschland mit ihrer Sympathie und Authentizität zu begeistern. Alle drücken der Bundestrainerin nun die Daumen: Können die Fußball-Frauen auch bei der WM in Australien und Neuseeland, die im Sommer ansteht, wieder glänzen? Oder den Erfolg sogar noch toppen? Nach einem Testspiel-Sieg gegen die Niederlande und einer knappen Niederlage gegen Brasilien (1:2), blickt Voss-Tecklenburg "voller Vorfreude" auf die WM: "Unser Team ist gefestigt genug, diese Herausforderung und Aufgabe anzunehmen und zu bewältigen."