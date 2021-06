Frau Schmitz, die Pandemie ist auf dem Rückzug, die Welt kehrt zur Normalität zurück. Ist das für Influencer überhaupt eine gute Nachricht? Die sozialen Medien haben ja stark davon profitiert, dass die Menschen zu Hause bleiben mussten.

Für viele ersetzen sie tatsächlich mittlerweile die klassischen Medien. Das ist aber ein nachhaltiger Trend. Nutzerzahlen und Engagement steigen weiterhin kontinuierlich, von Facebook abgesehen. Daher erwarte ich keinen Knick durch das Corona-Ende.



Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? Vieles spricht dafür, dass der Influencer-Markt langsam aber sicher gesättigt ist.

Das muss man aus zwei Perspektiven betrachten. Die Werbewirkung der Influencer hat tatsächlich abgenommen, wenn auch nicht dramatisch. Das liegt nicht zuletzt an den zahlreichen Rabattschlachten, die mithilfe der Influencer entfacht werden. Zu viele Rabattcodes entwerten die Formate, und das merken die Nutzer dann auch. Das Influencer Marketing hat aber seinen Peak noch nicht erreicht. Influencer werden zunehmend zu eigenen Marken mit eigenen Codes und Wertesystemen. Das hat im Bereich Fashion & Beauty angefangen, es geht weiter mit Food und Dienstleistungen. Influencer haben den Vorteil, E-Commerce-Trends wie Social Shopping oder Liveshopping schneller erkennen und adaptieren zu können. Andere bauen eigene Redaktionsteams und machen den etablierten Medien Konkurrenz.



Ann-Katrin Schmitz Ann-Katrin Schmitz gründete 2014 gemeinsam mit Farina Opoku den Beauty, Fashion & Lifestyle-Blog „NovaLanaLove“, dessen Management und Vermarktung sie betreut. Seit 2017 ist sie zudem selbstständige Beraterin für Marken, Medienhäuser und Agenturen und Dozentin für Medienmanagement, Unternehmenskommunikation und Journalismus an der HMKW Frankfurt. Seit 2019 betreibt sie darüber hinaus ihren eigenen Blog „Baby Got Business“, in dem sie sich mit Gesprächspartnern zu Themen wie Self-Branding, Female Entrepreneurship und Social Media austauscht.

Im Gaming-Bereich, aber auch in den Nischen, im Special Interest, Angeln, Handwerk, was auch immer. Hier entwickeln sich häufig sehr schnell Communities, die für Marken interessant sein können. Die Influencer haben zwar keine großen Reichweiten, können aber oft schon von ihren Social-Media-Aktivitäten leben.Das ist eine schöne Idee, das kann man auch weiterhin probieren. Ich persönlich empfehle Unternehmen aber eher, ihre eigenen Mitarbeitenden zu Influencern auszubilden. Vor allem LinkedIn ist als Netzwerk eignet sich dazu, positiv über das eigene Unternehmen zu sprechen.Nur ein hübsches Gesicht funktioniert nicht mehr. Gefragt ist echter Mehrwert, also informative, inspirierende oder unterhaltende Inhalte. Wichtig ist auch, die Entwicklungen auf den Plattformen aufmerksam zu beobachten und frühzeitig neue Trends zu adaptieren, also den Early-Adopter-Status zu nutzen. Wenn Facebook ein neues Format wie Reels launcht, dann sollte man dort frühzeitig mit eigenen Inhalten experimentieren. Das muss am Anfang gar nicht perfekt sein. Schnell reagieren, nicht zu lange warten! Auf jeden Fall sollte man auf Videos setzen, weil die Plattformen das mit Sichtbarkeit honorieren, und auf Stories. Und dann testen, wann und in welcher Frequenz man am besten neue Beiträge veröffentlicht.Das kann man pauschal nicht sagen. Am besten spiegelt man sein eigenes Social-Media-Nutzungsverhalten, denn meist spricht man ja eine Zielgruppe an, die einem selbst ähnelt. Für mich ist die beste Zeit morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends, wenn ich auf der Couch sitze.Am wichtigsten ist nach wie vor die klassische Engagement Rate, also das Verhältnis von den Follower-Zahlen zu den einzelnen Content-Pieces, Likes, Kommentare, Shares und Sales. Story-Views werden auch immer wichtiger.Es ist unklug, nicht auf langfristige Partnerschaften zu setzen, bei denen die Influencer wirklich zu „Brand Ambassadors“ werden. Diese können dann auf Dauer viel besser und authentischer über eine Marke sprechen. Zudem erlebe ich leider immer noch zu enge Briefings, viele Marken trauen sich zu wenig, auch auf ihren eigenen organischen Präsenzen. Häufig dauert auch alles zu lang. Was Sales-Kampagnen angeht: Hier wird oft zu platt in Richtung Verkauf kommuniziert. Rabattaktionen werden inflationär und synchron über viele Influencer ausgespielt. So erzieht man die Kunden zu Sparern, die ohne Rabattcode gar nicht mehr kaufen. Zudem überschneiden sich die Reichweiten häufig, wenn man mit verschiedenen Influencern etwa ein bestimmtes Beauty-Produkt bewirbt.Das kann ich nicht beobachten. Die Ausgaben für Social-Media-Marketing steigen allgemein, weil Gelder eher aus den klassischen Medien abgezogen werden. TikTok ist interessant, aber vielen Marken unterm Strich doch zu wild, so dass sie sich lieber zurückhalten. Folglich verdienen die Creator hier mit den gleichen Engagement Rates weniger, weil die Preise noch nicht so hoch sind.Ich habe den Podcast ursprünglich ins Leben gerufen, um als Beraterin bekannt zu werden und neue Kunden zu akquirieren. Nach und nach ist der Podcast aber stark gewachsen, im Gegenzug trat die Beratung in den Hintergrund. Heute steht eine große Community dahinter, die Lust auf Austausch und Lernen hat.Mein Anspruch war es zunächst gar nicht, den Podcast zu monetarisieren. Werbung ist aber ein netter Nebenverdienst. Allerdings sage ich 80 Prozent der Anfragen ab, weil die Marken einfach passen müssen. Sie sollten etwas mit dem Business-Kontext des Podcasts zu tun haben.Ja. Der gesamte Bereich ist im Wachstum und nicht mehr aus der Medienwelt wegzudenken. Es gibt nun schon die ersten Apps, die auf sogenannte „Short-Casts“ setzen. Sie bieten 12- bis 15-minütige Zusammenfassungen von längeren Podcasts – für Menschen, die Zeit sparen wollen. Die Zusammenfassungen werden von den Podcastern selbst aufgesprochen. Ich persönlich finde es allerdings schade, wenn Menschen nicht mehr die Zeit für längere Inhalte finden.