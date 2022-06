Cathrin Duppel ist Geschäftsleiterin Sekt & Wein und Director Strategic Marketing & Digital bei Rotkäppchen-Mumm. In den vergangenen elf Jahren hat sie im Familienunternehmen viele Akzente gesetzt: Sie überarbeitete mit ihrem Team die Markenkommunikation der größten deutschen Sektmarke Rotkäppchen und legte damit den Grundstein für weiteres Wachstum sowie die Öffnung für jüngere Zielgruppen. Für die Sektmarke Geldermann griff sie im Rahmen einer Strategieüberarbeitung frühzeitig den Premium-Trend auf. Parallel zur Arbeit an den Marken treibt Duppel die digitale Transformation des Marketings voran.



Was sie unter „Haltung zeigen“ versteht, demonstrierte Duppel unter anderem in der Frühphase der Corona-Pandemie. Unter dem Motto #nähesenden verschenkte die Sektmarke Rotkäppchen zu Ostern 2020 ihre TV-Werbeplätze an Familien, die nicht zusammen feiern konnten. Statt der traditionellen Rotkäppchen-Werbung konnten Bürgerinnen und Bürger Feiertagsbotschaften an ihre Angehörigen schicken. Die Aktion wurde gemeinsam mit den Werbe-, Media- und PR-Agenturen in kürzester Zeit realisiert. „So schwierig und neu diese Situation auch ist, setzt die Phase des Umdenkens auch eine hohe Kreativität und Motivation frei“, kommentierte Duppel damals. Kann das Marketing also vom Ausnahmezustand sogar profitieren?

© Franco Fresco

Gustavo-Gusto-Marketingchef Thomas Götz: "Aus großer Kraft folgt große Verantwortung."

Auch die Pizzamarkeengagierte sich in Corona-Zeiten mit besonderen Aktionen. Auf Plakaten, Anzeigen und in den sozialen Medien forderte das Unternehmen: „Esst weniger Tiefkühlpizza!“ Warum? „Wir machen Tiefkühl-Pizza in Restaurantqualität, aber die vielen tollen kleinen Läden können und wollen wir niemals ersetzen. Also: Helft eurem Lieblingslokal, sobald es wieder geht.“ Gemeinsam mit 21 weiteren Marken rief Gustavo Gusto auch die Spenden-Aktion „Lokalrunde“ für die Gastronomie ins Leben. Verantwortlicher Kopf für das Marketing von Gustavo Gusto ist seit 2017 Chief Marketing Officer. „Aus großer Kraft folgt große Verantwortung“, zitierte er im vergangenen Jahr im HORIZONT-Gespräch einen Spruch aus dem Film „Spiderman“.