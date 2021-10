HORIZONT-Chefredakteurin Eva-Maria Schmidt im Gespräch mit Sven Bieber (Spotify), Norman Wagner (Telekom) und René Coiffard (OMD) (v.l.)

von David Hein

Podcasts gelten als Medium der Stunde. Derzeit vergeht kaum ein Tag, ohne dass ein neuer Podcast an den Start geht. Auch die Vermarkter können sich über steigende Umsätze freuen. Beim HORIZONT Kongress wurde allerdings deutlich, dass die Anbieter noch viele Hausaufgaben erledigen und sich weiter professionalisieren müssen: "Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber die Branche muss in die Pötte kommen", betonte Telekom-Media-Chef Norman Wagner.