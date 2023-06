Mutige Reporter, schnelle KI und geleakte Chats

Wie Axel Springer in Cannes auftrat – und warum Bild viele Stellen streicht

Momente der Offenbarung: In Cannes präsentierte sich das Medienhaus Axel Springer weltgewandt und visionär. In Germany zeigte sich derweil, was das vor Ort bedeutet. Und am Ende formulierte Konzernchef Mathias Döpfner, nicht ganz ohne Selbstironie, …