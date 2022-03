Der Branchengipfel, der am 30. Juni und 1. Juli in Frankfurt stattfindet, dreht sich einmal mehr um alle relevanten Entwicklungen, die die Branche bewegen. Hochkarätige Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Agenturen und Medienhäusern diskutieren über die aktuellen Trends in Marketing und Media, über Leadership, Female Empowerment, das Metaversum, die Macht der GAFAs, die Post-Cookie-Ära, New Mobility und vieles mehr. Dabei wird es immer wieder um eine wichtige Kernfrage gehen: In welche Richtung sollen sich Unternehmen entwickeln, um zukunftsfähig zu sein und die dringend notwendigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu unterstützen?

© Nestlé

Jolanda Schwirtz verantwortet unter anderem die digitale Transformation von Nestlé Deutschland

Über die dazu erforderliche Transformation spricht, Marketing, Communication and Digital Transformation Director bei. Die Marketing-Expertin hat im Laufe ihrer Karriere beim Schweizer Konzern viele Stationen der Wertschöpfungskette kennengelernt und weiß daher bestens um die Zusammenhänge. Nach ihrem Studium – Business Administration an der Universität Groningen – heuerte sie 2001 bei Nestlé an und leitete schon bald das Procurement für den niederländischen Markt. 2007 wechselte sie zu Nestlé Deutschland, wo sie als Head of Logistics, Program Manager und Head of Corporate Social Resposibility im Einsatz war. 2016 stieg sie zum Communication and Corporate Marketing Director auf, seit 2019 verantwortet sie zusätzlich die digitale Transformation der deutschen Nestlé-Dependance.