Paramount-Managerin Sabine Anger: "Nur wer gute und relevante Filme und Serien hat, gewinnt bei den Zuschauer:innen."

Ob lineares Fernsehen, Streaming oder Online-Video: Bewegte Bilder stehen hoch im Kurs. Welche Geschäftsmodelle werden sich durchsetzen, welche Formate, welche Inhalte? Darüber diskutieren beim HORIZONT Kongress Sabine Anger (Paramount+), Dirk Bruns (Youtube), Bea Knecht (Zattoo), Frank Vogel (Ad Alliance) und Christian Zimmer (Teads).

Der Markt der Streaming-Portale hat im vergangenen Dezember noch einmal Zuwachs bekommen: Paramount+ bietet seitdem für 7,99 Euro im Monat ein weitgefächertes Entertainment-Programm an. Für die strategische Positionierung ist Sabine Anger verantwortlich, Senior Vice President Streaming für Central & Northern Europe. Anger sieht Paramount+ gut aufgestellt: „Content ist King. Nur wer gute und relevante Filme und Serien hat, gewinnt bei den Zuschauer:innen“, erklärte sie gegenüber HORIZONT. Anger hat viel Erfahrung im Streaming-Markt: Zu ihren bisherigen Stationen gehören Führungspositionen bei Pro Sieben Sat 1, Vivendi/Watchever, Warner Music Group und Deutsche Telekom. 2021 kam sie zu Paramount, wo sie auch für die Verbreitung des kostenlosen Streaming-Dienstes Pluto TV verantwortlich ist. „Wir schaffen mit unseren beiden Angeboten Paramount+ und Pluto TV ein schlagkräftiges Streaming-System, deren einzelne Angebote sich inhaltlich und marketingseitig befeuern können“, glaubt die TV-Strategin.



Mit von der Partie ist in Frankfurt auch eine renommierte Pionierin des TV-Streaming: Bea Knecht gründete bereits 2005 in Zürich die Plattform Zattoo, über die TV-Inhalte gratis oder gegen eine Monatsgebühr abrufbar sind. Die „vom Programmieren und vom TV besessene Allrounderin“ (NZZ) hatte die Idee schon in den 90er Jahren. Aber die Schweizerin studierte zunächst Informatik an der University of California in Berkeley und absolvierte ein Masterstudium in Business Administration am IMD in Lausanne. Danach entwickelte sie Software-Produkte und arbeitete als Associate-Partnerin für McKinsey. Knapp sieben Jahre führte sie Zattoo als CEO; heute ist sie Mitglied im Verwaltungsrat und konzentriert sich auf neue Startup-Projekte. Zattoo wächst derweil kontinuierlich weiter: In Deutschland sind mittlerweile über 159 Sender im Angebot, und regelmäßig kommen neue hinzu.

Youtube Treibt die Vermarktung von Youtube voran: Dirk Bruns

Ad Alliance Ad-Alliance-Geschäftsführer Frank Vogel: „Alle Gattungen miteinander zu verbinden, ist die neue Königsdisziplin.“

Teads Teads-Deutschlandchef Christian Zimmer schwört auf Outstream-Werbung

Mit Anger und Knecht diskutieren drei Manager, die vor allem das Werbegeschäft aus verschiedenen Perspektiven kennen.verantwortet als Director YouTube Advertising CE & EMEA Youth & Shorts die Vermarktungsstrategie und den Vertrieb fürin Zentraleuropa. Bevor er 2010 bei der Google-Tochter einstieg, arbeitete Bruns in verschiedenen Positionen für die RTL Group, unter anderem als Head of Sales Marketing bei Vox und N-TV. Youtube liefert sich mit dem klassischen TV-Sendern einen Konkurrenzkampf, der immer wieder mit neuen Studien angeheizt wird. Im vergangenen Jahr erschien die von Nielsen durchgeführte Erhebung „Optimum Mix for Max ROI“. „Uns war wichtig, die Frage, die uns aus dem Markt am häufigsten gestellt wird, zu beantworten“, so Bruns, „nämlich die nach dem ROI von Youtube im Vergleich zu TV“. Ergebnis: FMCG-Hersteller fahren besser, wenn sie Etats vom TV zu Youtube verlagern., seit 2022 als Geschäftsführer der, dürfte das anders sehen. Das Vermarktungsbündnis hat acht TV-Sender, 93 Print-Titel, 69 Audio-Marken und 339 Digitalangebote im Portfolio. Vogel hat vor allem das Zusammenspiel der Medien im Blick. Man stelle sich darauf ein, „dass Kunden am Ende nur noch einen bestimmten Impact wollen, etwa eine 15-prozentige Steigerung der Brand Awareness“, erklärte er in einem HORIZONT-Interview. Ob dieses Ziel dann über TV, Print oder Digital erreicht wird, werde nicht mehr entscheidend sein. „Es geht dann eher um ein sehr dezidiertes Inventarmanagement“, so Vogel. „Alle Gattungen miteinander zu verbinden, ist die neue Königsdisziplin.“ Vogel ist ein ausgewiesener Media-Versteher: Bei Carat hat er als Mediaplaner gearbeitet, dann in der Markforschung bei Warner Music Germany und als Projektmanager bei Bauer Media. 2006 wechselte er zu Gruner + Jahr, wo er insbesondere das Thema Werbewirkungsforschung vorantrieb. 2013 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung, 2015 zu ihrem Sprecher und darüber ab 2018 Mitglied der Geschäftsleitung G+J e|MS National Sales & Sales Solutions.Mit einer besonderen Form der Videowerbung ist der Vermarktererfolgreich: Outstream, also in Test eingebettete Spots. „Während Instream eher dem linearen TV ähnelt und die Nutzenden mit Werbung berieselt werden, haben wir es im Outstream-Bereich mit einer aktiven Auseinandersetzung mit der Werbung zu tun“, sagte, Managing Director Germany bei Teads, kürzlich in HORIZONT. „Das heißt, ich lese den Content und beim Herunterscrollen öffnet sich inmitten des Textes ein Video, das ich mir interessiert anschaue.“ Auch Zimmer kann auf umfangreiche Mediaexpertise verweisen: Bevor er im Oktober 2022 bei Teads anheuerte, führte er das DACH-Geschäft des Audit-Marktführers Ebiquity. Weitere Stationen waren die Score Media Group und die Mediaagentur OMD. Bei Teads treibt er nicht nur Outstream, sondern auch weitere Kanäle voran: „Wir haben uns in den letzten drei Jahren hin zu einem Full-Funnel-Anbieter entwickelt.“