Zugesagt haben, Head of Marketing bei Peloton Deutschland,, Chief Digital Officer bei Krombacher, und, Head of Client Services bei der GenZ-Agentur Project Z. Gemeinsam will die Runde erörtern, wie man in einer fragmentierten Medienlandschaft und bei einer immer größer werdenden Auswahl an Marken treue Kunden gewinnt und welche Unterschiede es dabei zwischen den verschiedenen Generationen gibt.Das Thema ist hochaktuell: Vor wenigen Tagen erst berichtete HORIZONT über eine Studie der Wiesbadener Agentur UGW, die eine schwindende Markentreue im Lebensmittelsektor konstatiert . Auch die Beratungsgesellschaft McKinsey hat kürzlich einen "Loyalty Shock" festgestellt. Grund und Stoff genug also, um über Markentreue zu sprechen. ire