Unter www.horizont.net schreiben Sie am 08.02.2022 unter der Überschrift "Döpfner observiert Böhmermann! Oder auch nicht." über mich Folgendes: "Eine ehemalige Freundin von Reichelt, die als Inhaberin einer Agentur auch Geschäftspartnerin von Springer war, wandte sich an den Vorstand, um ihn über "Interessenskonflikte" des Bild-Chefs zu informieren."

Hierzu stelle ich fest:Ich habe mich nicht an den Vorstand der Axel Springer SE gewandt. Vielmehr hat sich ein Vorstand der Axel Springer SE in dieser Sache an mich gewandt.