Die Fakten sind fix erzählt: Frank Dopheide, seit 2014 einer der Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group (HMG) und nach dem spektakulären Abgang des damaligen starken Mannes Gabor Steingart seit April 2018 auch Sprecher der dreiköpfigen HMG-Geschäftsführung, verlässt das Haus zum Jahresende. Der Vertrag des 56-Jährigen wird nicht verlängert – nach Angaben aus Verlagskreisen auf seinen Wunsch. Dopheides Posten wird ab 2020 zunächst nicht nachbesetzt; seine beiden Co-Geschäftsführer Gerrit Schumann und Oliver Voigt teilen seine Aufgaben (Marken- und Produktthemen, Vermarktung, Redaktionen, Events, Kommunikation) unter sich auf.



Seinen 40-Prozent-Anteil an der von ihm 2011 gegründeten Beratung, an der sich der Verlag 2014 mit seinem Start als HMG-Geschäftsführer mehrheitlich beteiligt hatte, verkauft Dopheide an den Verlag – man muss sich um ihn also keine Sorgen machen.Er habe sich entschieden, "meinen Vertrag nicht erneut zu verlängern", heißt es in einer E-Mail an Weggefährten und Kollegen, aus der zuerst die Rheinische Post zitierte. Er plane, "wieder selbständiger zu werden". Hintergrund sind offenbar Differenzen hinsichtlich der Ausrichtung des Unternehmens. Gegenüber Führungskollegen habe er sich kritisch geäußert: "erzeugt Energie. In der Reibung von Aufsichtsrat und mir ist darausgeworden", so Dopheide angeblich. Dennoch habe der Verleger versucht, ihn mit einem neuen Vertrag langfristig ans Haus zu binden.Tatsächlich deutet die Tatsache, dass Dopheide nicht (wie einst Steingart) Knall auf Fall geht, sondern bis Jahresende an Bord bleiben und neue Projekte wie Ada vorantreiben soll, nicht auf akuten Zoff hin. Doch wer sich in den vergangenen Wochen an unterschiedlichen Stellen bei Holtzbrinck nach dem Umbau des Konzern-Print-Vermarkterserkundigte, bekam den Eindruck, dass es ziemlich knirscht: Auf der einen Seite Dopheide, auf der anderen Seite die übergeordnete Holding DvH Medien mit ihrem mächtigen Aufsichtsratschef, 70, und am Ende auch Verleger Dieter von Holtzbrinck, 77.Über ein Jahr hat es nun gedauert, bis man sich auf den Umbau der Vermarktung geeinigt hat. Wer sich am Ende womit genau durchgesetzt hat, ist von außen kaum zu beurteilen: Die künftige Struktur der Holtzbrinck- und HMG-Vermarktung, die intern schon länger bekannt ist, trage Dopheides Handschrift, sagen einige. Allerdings habe er sich beim Delegieren der Tätigkeiten an die Einzelverlage und beim Ausbau ihrerschnelle und konsequentere Schritte gewünscht. Grabner dagegen hätte alles gerne weiterhin stärker zentral und vermeintlich synergetischer beigehalten, heißt es. Unklar ist bisher die Rolle von Zeit-Geschäftsführer, der nebenbei auch als Geschäftsführer von DvH Medien firmiert. Klar ist dagegen, dass IQ-Media-Geschäftsführerdas Unternehmen nach dessen Umbau, der einer Dezimierung gleichkommt, im Herbst verlässt.Laut Flurfunk der letzten Wochen haben sich Dopheide und Grabner auseinandergelebt, gar "aneinander aufgerieben", sagt ein Beobachter. Hier ist es wohl nicht mehr nur umsgegangen, um den Umbau der Vermarktung, sondern um Grundsätzliches: um Marktszenarien, Erlösmodelle, Investitions- und Personalverteilung, neue Produkte. Das, was man aus Düsseldorf hörte, klang ein wenig wie eine Neuauflage des Konflikts einst zwischen Steingart und von Holtzbrinck – mutige oder übermütige Digitaldenke versus traditionelle oder tradierte Verlagswelt –, nur ohne Eskalation. Mag sein, dass Dopheide, eherals Finanzer, auf diese Art des Managements keine Lust mehr hat. Er habe eigene, verlagsferne Geschäftsideen und wolle unternehmerisch tätig werden, heißt es in seinem Umfeld. Andere wollen von Reibereien wissen bei der gemeinsamen Agenturtochter Deutsche Markenarbeit.Oder ging es auch um das laufende Sparprogramm , das Esser, Grabner und von Holtzbrinck vielleicht nicht ausreichte? Darauf deutet wenig hin. Das Programm sei "on track", sagt einer, der es wissen sollte. Beim Räsonieren über die Gründe für Dopheides Abgang darf man indes auch übernachdenken. Ihn haben Grabner und Esser Anfang 2019 als Co-Geschäftsführer nach Düsseldorf geholt, als Nachfolger für Ingo Rieper , der mittlerweile zu Steingarts Startup gewechselt ist. Voigt gilt als überaus machtbewusst – er war zuletzt Chef der Mediengruppe Österreich und davor (2006 bis 2010) Boss der damaligen G+J-Österreich-Tochter Verlagsgruppe News. Hat er einen Machtkampf gegen Dopheide gewonnen? Auch diese Spekulation ist erlaubt – und sie widerspricht auch nicht den übrigen Deutungen. rp