IMAGO / USA TODAY Network

Der Streik der Drehbuchautoren dauert mittlerweile seit über 100 Tagen an

Über 100 Tage dauert der Streik der US-Drehbuchautoren an, nun geht es zurück an den Verhandlungstisch. Für Freitag sei ein Treffen zwischen Vertretern der Writers Guild of America (WGA) mit Vertretern der Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers/AMPTP) geplant, teilte die WGA am Donnerstag ihren Mitgliedern mit. Sie wollten einen "fairen Deal" für die Autoren aushandeln, hieß es in der Mitteilung.

Die mehr als 11.000 gewerkschaftlich organisierten Drehbuchautoren streiken in den USA seit Anfang Mai. Am vorigen Freitag hatte sich eine Delegation der Writers Guild erstmals seit Beginn des Ausstands mit den Verhandlungsführern der Studios und Streaming-Anbieter getroffen, um über einen möglichen Fahrplan für weitere Verhandlungen zu sprechen. Die Fronten scheinen weiterhin verhärtet, Anzeichen für ein baldiges Streikende gab es zunächst nicht.