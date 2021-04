© Gerhard Gellinger/Pixabay Die ARD-Radiosender wollen mehr live berichten

Die Radio-Sender der ARD werden ab der kommenden Saison so viel über die Fußball-Bundesliga berichten wie noch nie. "Wir stocken das Angebot auf und bieten Voll-Reportagen von allen Spielen der 1. und 2. Bundesliga an", sagte Marcus Tepper der Deutschen Presse-Agentur. Der ARD-Sportkoordinator für den Hörfunk kündigte zudem eine 90-minütige Konferenz am Samstagnachmittag an.