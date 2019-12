Rathje folgt damit auf, der als Leiter Rechnungswesen und Controlling das Haus nach 13 Jahren nach Verlagsangaben „auf eigenen Wunsch“ verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Fink war allerdings kein Teil der Geschäftsleitung, in die Nachfolger Rathje als 4. Mitglied einzieht, neben Felix Blum (Organisationsentwicklung), Anja zum Hingst (Kommunikation, Marketing) und Stefan Ottlitz (Produktentwicklung). Alle berichten direkt an Spiegel-Geschäftsführer. Dieser dankt Finck für dessen „hervorragende Arbeit“ und „großes Engagement“ besonders beim Transformationsprozess.Nachfolge Rathje, 41, bringe „ausgewiesene kaufmännische Expertise“ mit, so Hass. Der promovierte Diplom-Kaufmann und frühere Steuerberater und Wirtschaftsprüfer kam 2005 von derals Prokurist zum Prüfungs- und Beratungsunternehmen Mazars nach Hamburg. 2013 wechselte er als Chief Operating Officer und Chief Financial Officer zu Gruner + Jahrs DPV.Man darf davon ausgehen, dass Rathjes Wechsel zum Spiegel weniger über eine harte Abwerbung erfolgte, sondern eher in enger Abstimmung mit G+J – auch ohne dessen Veto-Recht als Spiegel-Gesellschafter (25,5 Prozent) ins Spiel zu bringen. Denn die G+J-Vertriebstochterwird umgebaut, inklusive Stellenabbau auch durch das neue Joint-Venture mit Bauer . Verdiente Führungskräfte weiß man da gerne adäquat untergerbacht. Rathje habe „die strategische Neuaufstellung des DPV entscheidend vorangetrieben“, lobt und dankt Gruner-COO. Beim DPV wird seine Stelle nicht nachbesetzt; Co-Geschäftsführerin Christina Dohmann soll einen Großteil seiner Aufgaben übernehmen.Manche Spiegel-Mitarbeiter (sie halten 50,5 Prozent am Verlag) dürften die Personalie indes traditionell auf ihre Weise deuten – als nach etwa dem Werbebündnis Ad Alliance weiteren Schritt der operativen Inbesitznahme des Nachrichtenmagazins durch G+J. Auch Co-Geschäftsleiter kam 2015 als Personalchef von G+J zum Spiegel, ebenso wie zahlreiche Führungskräfte in der Redaktion . rp