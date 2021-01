Kein Abstand: Im dicht besetzten Segment der Gesundheitsmedien wird es immer enger. So will auch der Verlag Falke Media stärker am Food-, Kosmetik- und Pharma-Werbemarkt teilhaben. Die Kieler schaffen für ihre Gesundheitsmedien die Dachmarke Healthy Life und starten ein gleichnamiges Magazin. Auch ein Gesundheits-Podcast ist geplant.