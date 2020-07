Warum Andrea Wasmuth in die Geschäftsführung aufrückt

© Raimar von Wienskowski Die Corporate-Publishing-Spezialistin Andrea Wasmuth steigt beim Handelsblatt auf

Eine Schulterklappe mehr: Andrea Wasmuth, seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Posten in Diensten der Handelsblatt Media Group (HMG), wird dritte Geschäftsführerin der Gruppe, neben Gerrit Schumann und Oliver Voigt. Die Beförderung darf als Indiz dafür gelten, dass die HMG in Zukunft einen bestimmten Kurs verstärken will.