Für die Wichtigen aus der (norddeutschen) Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur gehört es seit Jahrzehnten zum Januar-Ritual, beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendblattes im feinen Hotel Atlantic: Anstehen fürs Defilee vorbei an Chefredakteur und Geschäftsführer der früheren Springer- und heutigen Funke-Zeitung – beide schüttelten da jeweils rund 1000 Gästen die Hand. Schon in der Warteschlange und erst recht danach im feinen Festsaal: Dicht gedrängtes Tuscheln, Trinken, Lachen und Umarmen. Undenkbar in Zeiten von Corona.



Stattdessen: Ein gut einstündiger Live-Stream, bei dem Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider anstelle der geladenen Gäste nun nach Verlagsangaben 900 angemeldete Video-Zuschauer nicht im, sondern aus dem Hotel Atlantic begrüßte.