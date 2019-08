Digitalgeschäft treibt Bertelsmann an - 'bestes erstes Halbjahr'

© Bertelsmann Bertelsmann-Boss Thomas Rabe

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann (RTL, Gruner + Jahr) treibt sein Digitalgeschäft voran. Mittlerweile entfielen auf die digitalen Geschäftsfelder und andere Wachstumsbereiche 35 Prozent des Gesamtumsatzes, sagte Vorstandschef Thomas Rabe am Donnerstag bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Als Zwischenziel peile Bertelsmann einen Digitalanteil am Umsatz von etwa 40 Prozent an.