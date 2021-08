Warum sich Ströer wegen #GrünerMist zu Unrecht an den Pranger gestellt fühlt

© IMAGO / Stefan Zeitz Ströer wehrt sich gegen Kritik

Ströer steht in der Debatte um die #GrünerMist-Kampagne zunehmend als Buhmann da. Dem Außenwerbeunternehmen wird vorgeworfen, die umstrittenen, weil offensichtlich irreführenden Motive nicht abgelehnt zu haben - und mit der gegen die Grünen gerichteten Schmutzkampagne sogar Geld zu verdienen. Diesen Vorwurf will das Unternehmen so aber nicht stehen lassen.