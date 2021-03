Interview mit Meghan und Harry auch in Deutschland ein Quotenhit

© TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry und Meghan im Gespräch mit Oprah Winfrey

Das Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry bei TV-Moderatorin Oprah Winfrey hat auch im deutschen Fernsehen eine Topquote erzielt. Bei der RTL-Sondersendung "Exclusiv Spezial: Harry & Meghan - Das Interview mit Oprah" schalteten am Montagnachmittag ab 15.35 Uhr 2,69 Millionen (19,0 Prozent) ein. In der für alle Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fuhr RTL eine herausragende Quote von 28,8 Prozent ein.