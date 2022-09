© Chromorange / imago images Dier Verlage machen sich weiter für eine Förderung der Zustellung stark

Aus rechtlicher Sicht spricht nichts gegen eine Förderung der Zustellung von Abo-Zeitungen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten, das der Verband Deutscher Lokalzeitungen in Auftrag gegeben hat. Mit dem Gutachten will der Verband seinen Forderungen in den laufenden Haushaltsverhandlungen des Deutschen Bundestags noch einmal Nachdruck verleihen.