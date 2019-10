So werden im Zuge der Zusammenarbeit der beiden Bertelsmann-Töchter, Head of Innovation – Content & Products bei der Mediengruppe RTL, sowie, Head of Technology im Greenhouse, zu neuen Managing Directors der Unit berufen. Die 43-jährige Messerschmidt übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu ihrer bisherigen Rolle., bislang Managing Director des Greenhouse, hat bereits im September neue Aufgaben im Hamburger Verlag übernommen. Unter seiner Leitung entstanden erfolgreiche Projekte wie InCircles, VidClubs, Balloon oder die Hirschhausen Diät-App."Wir haben mit dem Greenhouse einen Ort geschaffen, an dem wir Ideen schnell auf Machbarkeit und Erfolg prüfen. Fünf Jahre später sind wir mächtig stolz – auf das wachsende Team, auf die Projekte, die erfolgreich realisiert werden, und auf den Beitrag, den das Greenhouse zur digitalen Transformation von G+J leistet", sagt, Chief Digital Officer Gruner + Jahr. "Und jetzt finden wir es natürlich großartig, dass auch die Mediengruppe RTL Lust hat, bei uns mitzuwirken, mit eigenen Projekten zu experimentieren und vom Innovationsgeist des Greenhouse zu profitieren., Geschäftsführerin Strategie, Personal & Kultur bei der Mediengruppe RTL Deutschland, ergänzt: "Das Greenhouse ist ein herausragendes Beispiel, wie Innovationen innerhalb eines Unternehmens entstehen und sich zu erfolgreichen Produkten entwickeln können. Die gemeinsame Arbeit am Greenhouse ist ein weiteres Beispiel, wie wir unsere Kräfte und Expertisen bündeln, um für die Menschen bestmögliche Inhalte und Produkte für Video, Print, Audio und Digital zu entwickeln." tt