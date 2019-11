Vom 1. Januar 2020 an bilden demnach Jens Schröder und Markus Wolff als Doppelspitze die Chefredaktion. Auswirkungen auf Arbeitsplätze in den Redaktionen soll der Schritt nicht haben.Schröder, 46, hat bislang unter anderem die redaktionelle Leitung der "P.M."-Gruppe inne - Wolff, 48, verantwortet derzeit unter anderem die Reisetitel "Geo Saison" und "Geo Special". Ende September war bekanntgeworden, dass der Chefredakteur der Zeitschrift "Geo", Christoph Kucklick aufhört und neuer Leiter der Henri-Nannen-Schule in Hamburg wird, an der Journalisten ausgebildet werden. Vor Tagen hatte der Verlag zudem mitgeteilt, dass der bisherige Chefredakteur unter anderem der Magazine "Geo Epoche" und "Geo Wissen", Michael Schaper, das Unternehmen verlässt. Er geht in den Ruhestand.In der Wissen-Gruppe bündelt Gruner + Jahr nach eigenen Angaben neben mehreren "Geo"- und "P.M."-Magazinen auch die Zeitschriften "Walden" und "Wohllebens Welt".