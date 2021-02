Gruner + Jahr verliert an Bedeutung. Die Gründe analysierte HORIZONT in einem Beitrag, der am Mittwoch an dieser Stelle zu lesen war. Kurz nach Erscheinen informierte Bertelsmann die G+J-Mitarbeiter , eine noch engere Kooperation mit RTL sei erwünscht, auch die im Beitrag vermutete Fusion unter dem RTL-Dach sei nicht ausgeschlossen. Ein ehemaliger G+J-Vorstand sagt dazu: "Schuld an dem Schrumpfungsprozess des Verlages ist einzig und allein der Gesellschafter Bertelsmann". Warum der Fall exemplarisch ist.