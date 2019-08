Aushängeschild der Line-Extension des Frauenmagazins ist die Bestsellerautorin Stefanie Stahl ("Das Kind in Dir muss Heimat finden"), laut Gruner + Jahr "Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin". Das Magazin - den Namen verrät der Verlag noch nicht - richtet sich laut Gruner + Jahr an "aufgeschlossene Frauen ab 30 Jahren, die an ihrer persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind (...) und nach einem erfüllten Leben streben".Stahl werde sich sowohl gesellschaftlichen als auch psychologischen Fragestellungen widmen. Das Themenspektrum reicht von persönlichen Coachings über Familie und Partnerschaft bis hin zu Gesundheit und Stil.Die erste Ausgabe erscheint im November. Der Copypreis beträgt 5,90 Euro, die Druckauflage liegt bei 100.000 Exemplaren. Geplant sind zwei Ausgaben im Jahr. dh