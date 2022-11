© Hubert Burda Media Mit der App von Nutracheck bekommen Nutzer Nährwertinformationen von 350.000 Produkten

Hubert Burda Media baut seine Marktposition im Bereich Ernährung in Großbritannien weiter aus und übernimmt die Abnehm-Plattform Nutracheck. Das Angebot wird Teil von Immediate Media, Burdas Medienunternehmen in Großbritannien.