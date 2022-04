"Größte und komplexeste Herausforderung in diesem Jahrhundert"

© MVFP/Screenshot Philipp Welte, Sprecher des MVFP-Vorstands und Burda-Verlagsvorstand, im Live-Stream der MVFP-Pressekonferenz

Dunkle Wolken, Blitzeinschläge, ein Abwärtspfad ins Nirgendwo: Gleich auf dem ersten Chart bei seiner Premieren-Pressekonferenz zeigt der neue Zeitschriftenverband MVFP, wo es in Sachen Branchenstimmung (und Forderungen an die Politik) lang geht. Mittlerweile fast 90 Prozent der Magazinverlage wollen Subventionen. Sie blicken mit gemischten Gefühlen in die Zukunft – und „interessiert“ auf den Twitter-Kauf durch Elon Musk.