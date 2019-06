© Google Heuert bei Youtube an: Georg Nolte

Youtube hat einen Nachfolger für den ehemaligen DACH-Kommunikationschef Henning Dorstewitz gefunden. In die Fußstapfen des PR-Experten, der a ls Publicity Director für die DACH-Region zum Streaming-Anbieter Netflix gewechselt ist, tritt Georg Nolte. Der 44-Jährige ist ab August 2019 als Head of Communications für die Gesamtkommunikation der Videoplattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.