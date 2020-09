Jason Spero: "Je komplexer die Dinge werden, desto wichtiger wird das Thema Automation."

von Klaus Janke

Google erweitert seine Palette an Werbeformaten und stellt heute drei neue Produkte vor: Später abholen, Service-Attribute in lokalen Kampagnen und Smart Bidding für Ladenverkäufe. Was sie für lokale Händler und Dienstleister bringen sollen, erklärt Jason Spero, Vice President of Global Business, im Interview mit HORIZONT.