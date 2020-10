Wenn der Aufsichtsrat der VG Media an diesem Donnerstag zusammenkommt, wird es auch darum gehen, wie mit dem jüngsten Vorstoß von Google umzugehen ist. Der US-Konzern will in den kommenden drei Jahren eine Milliarde US-Dollar, umgerechnet 855 Millionen Euro, an Verlage weltweit ausschütten – jedenfalls an jene, die Partner von Google News Showcase sind. Noch überlegt die VG Media, wohin sie deshalb ihr nächster Gang führt: zum Kartellamt, zum Wirtschaftsministerium oder gleich zum Kanzleramt? Oder besser zu EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Kommissarin Vestager?