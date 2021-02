© Pixabay/Andrés Rodríguez Der Markt für Streamingdienste boomt

Die Corona-Pandemie und neue Angebote beflügeln den Markt für Video-Streaming. Im vergangenen Jahr knackten die Umsätze der kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angebote in Deutschland die Marke von 3 Milliarden Euro. In diesem Jahr werden die Erlöse von Netflix, Amazon Prime Video & Co voraussichtlich um weitere 25 Prozent in die Höhe schnellen.