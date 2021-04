© Goldbach Germany Frank Möbius (l.) und Robert Stahl sind Gründungsmitglieder der Goldbach Germany und stehen beide als Managing Director an der Spitze des Unternehmens

Wenn es um die Technologieführerschaft im Bereich Digital-Out-of-Home geht, liefern sich zwei Vermarkter in Deutschland ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Ströer und Goldbach. Beide gelten innerhalb der Gattung als Wachstumstreiber, doch die 100-prozentige Tochter der Schweizer Goldbach Group wirkt gerne einmal schneller und unkomplizierter, sobald es darum geht, neue Projekte auch in die Tat umzusetzen. Im Interview mit HORIZONT sprechen die beiden Geschäftsführer Frank Möbius und Robert Stahl über die Einbrüche in der Corona-Krise, den Lichtblick Programmatic Advertising und ihre Wachstumspläne für 2021.