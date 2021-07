© Screenshot: Youtube Bei Netflix werden selbst die fiesesten Aliens schwach

Netflix nutzt die Olympischen Sommerspiele für eine neue globale Werbekampagne. In dem einminütigen Spot, der seit dem Wochenende weltweit zum Einsatz kommt, stellt der Streamingriese die verbindende Kraft guter Geschichten in den Mittelpunkt - und rettet die Welt so vor einer Invasion feindlicher Aliens.