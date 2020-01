© GIK

Heiko Hager

© GIK

Andreas Schilling

Gruner + Jahr entsendet künftig, Chef der Bereiche Brand Solutions und Direct Sales in der Vermarktungssparte G+J EMS, als Geschäftsführer in die Gemeinschaftsfirma. Er kommt für die Marktforschungschefin Christine Henkelmann, die immer mehr in Projekte des Bertelsmann-Werbeverbundes Ad Alliance eingebunden sein dürfte.G+J-seitig rückt die GIK, die die Großstudien „Best for Planning“ (Markt/Media) und „Best for Tracking“ (Werbewirkung) herausgibt, also näher ans tägliche Vermarktungsgeschäft.Axel Springer wiederum schicktin die GIK-Geschäftsführung. Sie folgt dort auf Oliver Perzborn, der Axel Springer und dessen Vermarkter Media Impact verlassen hat – was zumindest offiziell bisher noch nicht bekannt war. Sein Abgang dürfte mit dem zu Jahresbeginn gestarteten konzernweiten Spar- und Abfindungsprogramm zusammenhängen. Julia Wehrle, seine Nachfolgerin in der GIK, ist Mitglied der Geschäftsführung von Media Impact und verantwortet dort neben dem Marketing auch Finance & Operations. Es ist nicht das erste Mal, dass Springer einen Finanzer in die GIK schickt – vor ein paar Jahren galt das auch für Carsten Dorn, seinerzeit CFO bei Media Impact (und mittlerweile Chef von Score).Für die Bauer Media Group übernimmt nun, seit Oktober dort Vermarktungschef (und früher lange Jahre bei Burda), den Sitz in der GIK-Geschäftsführung – für die Forschungsstrategin Catherin Anne Hiller, die Bauer in Richtung Funke verlassen hat. Auch Bauer siedelt seinen GIK-Posten somit näher an der operativen Vermarktung an. Für Schilling ist es zugleich eine Art Rückkehr: Bereits während seiner Jahre als Burda-Vermarktungschef fungierte er zeitweise als einer der GIK-Geschäftsführer.Bei den übrigen beiden Gesellschafterverlagen ändert sich diesbezüglich nichts: Julia Scheel vertritt weiterhin Burda in der GIK-Geschäftsführung, Fred Hogrefe nach wie vor Funke. Die Führung übernimmt in diesem Jahr turnusmäßig Gruner + Jahr. rp