© Pixabay Immer mehr Deutsche nutzen beim Fernsehen Streaming-Abos

Streaming-Angebote werden zunehmend beliebter in Deutschland, was auch die zahlen der entsprechenden Abos steigen lässt. So ergab die "Bewegtbildstudie 2020" der Zeitschrift "TV Spielfilm", die am Donnerstag veröffentlicht wurde, dass inzwischen jeder Zweite in Deutschland regelmäßig ein Streaming-Abo nutzt, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet.