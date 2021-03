© TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry und Meghan im Gespräch mit Oprah Winfrey

Das Interview von Oprah Winfrey mit Meghan und Harry wird im deutschen Fernsehen bei RTL und VOX zu sehen sein. Diese hätten sich die Senderechte an dem Interview des US-Senders CBS gesichert, heißt es in einer Mitteilung dazu. RTL zeigt das Interview demnach am Montag (8. März) ab 15.00 Uhr im Rahmen eines dreistündigen "Exclusiv Spezials". Bei Vox werde es ebenfalls in kompletter Länge ausgestrahlt - ab 22.15 Uhr in einem "Prominent Spezial".