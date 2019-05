© ProSieben/Richard Hübner "Germany's Next Topmodel by Heidi Klum" geht bis 2025 weiter

Heidi Klum (45) hat ihren Vertrag mit Pro Sieben verlängert: Sie werde weitere sechs Jahre "Germany's next Topmodel" präsentieren, sagte Klum am Mittwoch in Düsseldorf einen Tag vor dem Finale der 14. Staffel. Damit mache sie dann die 20 Jahre voll - als Gesicht und gestrenge Zeremonienmeisterin der Casting-Show. Als Überraschung werde es am Donnerstag beim Finale "vielleicht eine Hochzeit geben", sagte Klum. Wer in der Live-Show heiraten wird, verriet sie aber nicht.