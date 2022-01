© Pro Sieben/Richard Hübner Heidi Klum verspricht für die neue Staffel von "GNTM" den diversesten Cast, den es bislang gab

Der Starttermin für die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" steht fest: Am 3. Februar startet die Pro-Sieben-Castingshow mit einem vielfältigeren Teilnehmerinnenfeld. Zwar werde sich das Ziel der Sendung nicht verändern, "dafür aber der Look der Kandidatinnen", teilt Pro Sieben mit. "So divers war mein Cast noch nie", zitiert der Sender Moderatorin Heidi Klum.