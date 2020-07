Weitere Infos

Zur Studie ist ein Whitepaper erschienen, das Mobile-/Online-Befragung der Marktforschungsplattform Appinio mit 1005 Teilnehmern (m/w) zwischen 16 und 40 Jahren, die mindestens einen Streaminganbieter nutzen, am 1. Juli 2020. Durchschnittsalter: 25,6 Jahre.Zur Studie ist ein Whitepaper erschienen, das hier zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.

© Appinio

Streaming-Nutzer interessieren sich auch für andere Angebote wie Making-ofs, Live-Konzerte oder das soziale Engagement der jeweiligen Plattform

Die wichtigsten Ergebnisse: Wer ein Streaming-Angebot nutzt, tut dies auch regelmäßig. 59 Prozent der Befragten bestätigen eine. Im Vergleich hierzu: 31 Prozent der Umfrageteilnehmer schauen täglich Fernsehen. Für 39 Prozent der 16- bis 25-Jährigen ist das Smartphone das wichtigste Endgerät, um Serien und Filme zu streamen. Nur 20 Prozent tun dies über einen Smart TV, 16 Prozent über ein Fernsehgerät und einen Streaming-Stick.Vor derschauten 25 Prozent der Befragten durchschnittlich zwischen drei und fünf Stunden, 24 Prozent nutzten das jeweilige Streaming-Angebot sechs bis neun Stunden pro Woche. In den vergangenen Monaten ist die Anzahl der Stunden, die pro Woche für Streaming aufgewendet werden, vor allem in den Haushalten gestiegen, wo die Nutzung per se sehr hoch ist. Am deutlichsten ist die Zunahme in der Zeitspanne von 15 bis 19 Stunden (plus 5 Prozent) und 20 bis 25 Stunden (plus 4 Prozent).Einer derfür die Nutzung von Netflix, Amazon Prime und Co ist die Möglichkeit zu entspannen und abzuschalten (47 Prozent). Das zeitunabhängige Sehen von Filmen und Serien finden 44 Prozent der Befragten gut, ebenso die große Auswahl von Serien sowie deren sofortige Verfügbarkeit (52 Prozent). Allerdings hat dies nicht immer nur positive Auswirkungen: Denn auch die Frage, ob die Befragten schon einmal das Gefühl gehabt haben, ihre Zeit mit Streaming zu verschwenden, beantworteten mehr als die Hälfte mit Ja (54 Prozent).Als Marke am bekanntesten ist(95 Prozent), dich gefolgt von Amazon Prime Video (88 Prozent) und Neueinsteiger Disney+ (81 Prozent). Das Angebot von Sky kennen 79 Prozent der Befragten, Youtube Premium 66 Prozent und Joyn 63 Prozent. Mehr als 80 Prozent der Studienteilnehmer nutzen zumindest gelegentlich Netflix, Amazon Prime Video (53 Prozent) und Disney+ (28 Prozent) folgen als Zweit- und Drittplatzierte.Die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Angebot bewegt sich dabei auf hohem Niveau. Die meisten Befragten mögen besonders Qualität und Geschwindigkeit des Streams, auch Nutzerfreundlichkeit und Eigenproduktionen kommen gut an. Trotz der hohen Zufriedenheit wünschen sich 40 Prozent der Teilnehmer eine noch größere Auswahl an beliebten oder alten Filmen, die Verfügbarkeit von Klassikern sowie das Fortsetzen erfolgreicher Serien anstelle neuer Produktionen. Zudem wären auch Making-of-Angebote (von 43 Prozent), Bildungsinhalte (37 Prozent) sowie Nachrichten (30 Prozent) interessant. 38 Prozent der Teilnehmer glauben außerdem, dass ihre Streaming-Anbieter mehr in Sachen soziales Engagement unternehmen könnten."Das Potenzial von Streaming-Diensten ist lange noch nicht ausgeschöpft", sagt, CEO und Gründerin von. Anbieter könnten mit weiteren Angeboten wie passgenauem Content-Marketing-Strategien neue Zielgruppen gewinnen und bestehende Nutzer langfristig an sich binden., CEO und Gründer von, ergänzt: "In schnell wachsenden Märkten wie dem Online-Streaming ist es extrem wichtig, seine Zielgruppe genau zu kennen. Regelmäßige Marktforschung hilft dabei, Trends und Potenziale zu erkennen und in diesem Fall die Zielgruppen und deren Sehgewohnheiten früh in die Entwicklung neuer Formate einzubeziehen." kan