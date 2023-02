© Radiozentrale Moderator Thorsten Schorn mit Grit Leithäuser (Radiozentrale), Christian Scholz (ARD Media) und Marianne Bullwinkel (RMS Radio Marketing Service) beim RAS 2022

Bereits zum zehnten Mal findet in diesem Jahr der Radio Advertising Summit statt. Das Motto des Branchenevents, das am 26. April in Köln stattfindet, lautet #GenerationAudio. Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen Funktionen von Audio in einer immer komplexer werden Welt.