In der Kategorie "Gender Balance in Media" werden Personen geehrt, die in der medialen Arbeitswelt einen besonderen Beitrag leisten, um die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu überwinden - unabhängig davon, ob sie in leitender Funktion in einem Medienunternehmen tätig sind oder nicht. Entscheidend ist das Engagement für Gleichstellung."Mit der neuen Award-Kategorie möchsten wir Diversität in den Medien fördern", betont Kasia Mol-Wolf, Verlegerin und Geschäftsführerin des Emotion Verlags, die sich seit langem für mehr Frauen in der Medienbranche einsetzt. HORIZONT unterstützt die neue Kategorie als Medienpartner. "Gleichstellung ist auch in der Medienbranche ein wichtiges Thema", sagt Eva-Maria Schmidt, Chefredakteurin von HORIZONT.Vorschläge können per Mail an die Adresse award@emotion.de eingereicht werden. Als Medienunternehmen gelten nicht nur klassischen Medienhäuser, sondern auch digitale Plattformen aller Art. Weitere Informationen zum Emotion Award gibt es auf der Website Emotion.de/award