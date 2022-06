© Weischer Weischer-CEO Stefan Kuhlow

Die programmatische Buchungslogik hält Einzug in immer mehr Mediengattungen. Nun bietet auch der Kinovermarkter Weischer Cinema automatisiert buchbare Werbung an. Das Angebot Programmatic Cinema ist ab dem 1. Juli verfügbar. Laut Weischer ist Deutschland damit das erste Land, in dem Kinowerbung automatisiert gebucht und ausgespielt werden kann. Als Technologiepartner ist Virtual Minds mit an Bord.