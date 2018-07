Tarifverhandlungen in der Zeitungsbranche enden mit Kompromiss

Fotolia / Gina Sanders Zeitungsredakteure bekommen mehr Geld

In den Tarifverhandlungen für die 13.000 Redakteure und festen freien Journalisten an deutschen Tageszeitungen hat es für die Mehrheit der Journalisten eine Einigung gegeben. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) verständigten sich am Montagmorgen auf Gehaltserhöhungen und Einmalzahlungen für Redakteure sowie bessere Volontärs-Vergütungen. Das geht aus einer Mitteilung des DJV hervor.