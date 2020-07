© Max Threlfall Mathias Döpfner

Inmitten der weltweiten Rassismus-Debatte passt der Medienkonzern Axel Springer seine Firmengrundsätze an. Das kündigte der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner in einem am Freitag verbreiteten Video auf YouTube an. Die "Essentials" bestehen aus fünf Punkten. Der letzte Punkt wird verändert und heißt künftig: "Wir lehnen politischen und religiösen Extremismus und jede Art von Rassismus und sexueller Diskriminierung ab." Bislang hieß es: "Wir lehnen politischen und religiösen Extremismus ab."