Warum die Mediaagenturen an die Politik appellieren – und nicht an die Werbekunden

© OMG Klaus-Peter Schulz, Sprecher und Geschäftsführer der Organisation der Mediaagenturen (OMG)

Ein Beitrag mit Wucht: „Wie Google den digitalen Werbemarkt in eine totale Abhängigkeit treibt“ – unter diesem Motto attackierten Klaus-Peter Schulz, Chef des Mediaagenturverbands OMG, und Go Digit-Fachanwältin Dorothee Belz jüngst Googles Geschäftsgebaren. Dabei adressieren sie Politik und Behörden – nicht aber die Werbungtreibenden, die das ganze Spiel ja finanzieren. Warum appelliert die OMG nicht mit ähnlicher Verve an ihre Kunden?