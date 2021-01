© Sky Sky Q bietet Zuschauern einen eigenen Fitness-Bereich

Fitness in den eigenen vier Wänden erlebt durch die Corona-Pandemie einen Boom. Nun bietet auch Sky spezielle Inhalte für das Workout zu Hause an und richtet auf Sky Q eine Fitness-Sektion ein. Wer statt Sport eher Reisen vermisst, wird bei Sky ebenfalls fündig und kann sich mit Reisereportagen in ferne Länder träumen.