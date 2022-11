© IMAGO / agefotostock Der Werbeboom im Segment Podcasts hält weiter an

Ukraine-Krieg, Inflation, Konjunkturabschwung und Lieferkettenprobleme setzen auch dem Werbemarkt für Audio zu. Ablesen lässt sich das an den zwei Prognosen, die der Privatfunkerverband Vaunet in diesem Jahr erstellt hat. Ging er im Mai noch davon aus, dass die Audiowerbung 2022 insgesamt um 1,6 Prozent auf 803 Millionen Euro wachsen würde, so korrigierte er die Voraussage im Oktober nach unten und erwartet nun ein Minus von 1,7 Prozent auf 778 Millionen Euro.