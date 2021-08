© VDP Der Spendenaufruf des VDP erscheint unter anderem im Focus

Burda reiht sich in die Riege der Medienunternehmen ein, die die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unterstützen. Der Verlag veröffentlicht in seinen Medien einen Spendenaufruf des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), der per Anzeige um Hilfe für die von Flutkatastrophe betroffenen Winzer bittet.