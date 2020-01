© Willy Weber Sie Screenforce Days finden erneut um Kölner Coloneum statt

Der Termin für die Screenforce Days 2020 steht fest. Das gemeinsame Gattungsevent der TV-Vermarkter findet in diesem Jahr am 3. und 4. Juni statt. Bei der Location bleibt das Event dem Coloneum/MMC Studios in Köln treu. Das Motto lautet in diesem Jahr: "Broadcast, Streaming, Multichannel: What's Next?"